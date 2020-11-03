واخد لي بالك انت
◄ أعتقد أن أول ما فعله طفل المرور، لحظة دخوله دار الرعاية، هو سؤال مدير الدار عن (بطاقته).. او (بطانته)
◄ الفيديوهات التى خرجت لطفل المرور بعد القبض عليه، تؤكد أننا لو صبرنا
عليه سنتين، كنا سنجده بطل الجزء الثاني من (الفيرمونت)
◄ في واقعة طفل المرور، كان الله في عون أم وجدت أسرتها بين (الصلاحية) و(الإصلاحية)
◄ قل أخطأ ابن قاض
ولا تقل القضاة
فابن القاضي حالة فردية
والقضاة درة الوطن ولن نسمح لأحد بإهانتهم.
◄ من حق حسام البدري اختيار أي رمضان صبحي للمنتخب.. هذه إرادته.. وسندعمه..
لكن إذا فشل سنضع له رمضانه في إرادته.
◄ كالعادة الأهلي يخرج درع الدوري قليلا لتهوية دولاب البطولات ثم يعيده
مجددا.
◄ ترامب أم بايدن، أيا ما كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية، مصر الآن
تختلف عن مصر 2016
◄ لا أريد سمكة، ولا أريدك أن تعلمني الصيد.. وأبعد من وشي بدل ما أزعلك
◄ أنتجت الدراما التركيا مسلسل حريم السلطان، ثم عادت وقدمت جزءا جديدا
تبثه في برامج مكملين والشرق تحت اسم «حريم أردوغان».
◄ إذا انتشرت كورونا سيتم اتخاذ اجراءات قوية ليس من بينها إغلاق المدارس،
فعملية الإغلاق مرتبطة بسداد أولياء الأمور للمصروفات والأقساط
◄ زواج درة يضمن لها سلسلة من الإطلالات المميزة، ويضمن لنا ابتعادها
مؤقتا عن التمثيل.
◄ الزواج لـ«المرة الثانية» ليس جريمة، فالجريمة حدثت بالفعل
في «المرة الأولي».
◄ (يا اللي ظلمتوا الحب، وقلتوا
عليه، مش عارف ايه، العيب فيكم يا ف حبايبكم ).. عموما التحاليل هتبين كل حاجة.
.. يومكم بيضحك