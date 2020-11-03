واخد لي بالك انت

◄ أعتقد أن أول ما فعله طفل المرور، لحظة دخوله دار الرعاية، هو سؤال مدير الدار عن (بطاقته).. او (بطانته)

◄ الفيديوهات التى خرجت لطفل المرور بعد القبض عليه، تؤكد أننا لو صبرنا عليه سنتين، كنا سنجده بطل الجزء الثاني من (الفيرمونت)

◄ في واقعة طفل المرور، كان الله في عون أم وجدت أسرتها بين (الصلاحية) و(الإصلاحية)

◄ قل أخطأ ابن قاض

ولا تقل القضاة

فابن القاضي حالة فردية

والقضاة درة الوطن ولن نسمح لأحد بإهانتهم.

◄ من حق حسام البدري اختيار أي رمضان صبحي للمنتخب.. هذه إرادته.. وسندعمه.. لكن إذا فشل سنضع له رمضانه في إرادته.

◄ كالعادة الأهلي يخرج درع الدوري قليلا لتهوية دولاب البطولات ثم يعيده مجددا.

◄ ترامب أم بايدن، أيا ما كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية، مصر الآن تختلف عن مصر 2016

◄ لا أريد سمكة، ولا أريدك أن تعلمني الصيد.. وأبعد من وشي بدل ما أزعلك

◄ أنتجت الدراما التركيا مسلسل حريم السلطان، ثم عادت وقدمت جزءا جديدا تبثه في برامج مكملين والشرق تحت اسم «حريم أردوغان».

◄ إذا انتشرت كورونا سيتم اتخاذ اجراءات قوية ليس من بينها إغلاق المدارس، فعملية الإغلاق مرتبطة بسداد أولياء الأمور للمصروفات والأقساط

◄ زواج درة يضمن لها سلسلة من الإطلالات المميزة، ويضمن لنا ابتعادها مؤقتا عن التمثيل.

◄ الزواج لـ«المرة الثانية» ليس جريمة، فالجريمة حدثت بالفعل في «المرة الأولي».

◄ (يا اللي ظلمتوا الحب، وقلتوا عليه، مش عارف ايه، العيب فيكم يا ف حبايبكم ).. عموما التحاليل هتبين كل حاجة.

.. يومكم بيضحك