رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
محمد المعتصم
محمد المعتصم

واخد لي بالك انت

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:16 م
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◄ أعتقد أن أول ما فعله طفل المرور، لحظة دخوله دار الرعاية، هو سؤال مدير الدار عن (بطاقته).. او (بطانته)

◄ الفيديوهات التى خرجت لطفل المرور بعد القبض عليه، تؤكد أننا لو صبرنا عليه سنتين، كنا سنجده بطل الجزء الثاني من (الفيرمونت)

◄ في واقعة طفل المرور، كان الله في عون أم وجدت أسرتها بين (الصلاحية) و(الإصلاحية)

◄ قل أخطأ ابن قاض

ولا تقل القضاة

فابن القاضي حالة فردية

والقضاة درة الوطن ولن نسمح لأحد بإهانتهم.

◄ من حق حسام البدري اختيار أي رمضان صبحي للمنتخب.. هذه إرادته.. وسندعمه.. لكن إذا فشل سنضع له رمضانه في إرادته.

◄ كالعادة الأهلي يخرج درع الدوري قليلا لتهوية دولاب البطولات ثم يعيده مجددا.

◄ ترامب أم بايدن، أيا ما كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية، مصر الآن تختلف عن مصر 2016

◄ لا أريد سمكة، ولا أريدك أن تعلمني الصيد.. وأبعد من وشي بدل ما أزعلك

◄ أنتجت الدراما التركيا مسلسل حريم السلطان، ثم عادت وقدمت جزءا جديدا تبثه في برامج مكملين والشرق تحت اسم «حريم أردوغان». 

◄ إذا انتشرت كورونا سيتم اتخاذ اجراءات قوية ليس من بينها إغلاق المدارس، فعملية الإغلاق مرتبطة بسداد أولياء الأمور للمصروفات والأقساط

◄ زواج درة يضمن لها سلسلة من الإطلالات المميزة، ويضمن لنا ابتعادها مؤقتا عن التمثيل.

◄ الزواج لـ«المرة الثانية» ليس جريمة، فالجريمة حدثت بالفعل في «المرة الأولي».

◄ (يا اللي ظلمتوا الحب، وقلتوا عليه، مش عارف ايه، العيب فيكم يا ف حبايبكم ).. عموما التحاليل هتبين كل حاجة.

.. يومكم بيضحك

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