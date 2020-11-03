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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في أكتوبر دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:19 م
أمين مسعود
أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، ما أعلن عنه البنك المركزي المصرى اليوم من أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار بأنه دليل قاطع على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى نفذته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم بسياسات البنك المركزى المصرى بقيادة الاقتصادى والمصرفى طارق عامر محافظ البنك المركزى فى دعم ومساندة الاقتصاد المصرى بصفة عامة وخلال مواجهة مصر مع جائحة كورونا.

تجدر الإشارة الى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

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