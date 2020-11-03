489 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة في اليابان

أعلنت وزارة الصحة في اليابان تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها السلطات حصيلة يومية أقل من 500 حالة منذ 26 أكتوبر الماضي.وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أيضا 12 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الفترة نفسها.وأعلنت حكومة العاصمة تسجيل 209 إصابات جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 31 ألفا و502 شخصا.ويشار إلى أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.