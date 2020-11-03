سفر ووصول 21 ألف راكب بمختلف الجنسيات بمطار القاهرة اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، انطلاق ووصول 177 رحلة جوية، لنقل ما يقرب من 21 ألف راكب من مختلف الجنسيات، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة أماكن الكاونترات والجوازات، والتفتيش الأولى لدخول الركاب.