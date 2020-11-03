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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «ما وراء الطبيعة» فى موسمه الأول..الخميس (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:31 م
مسلسل ما وراء الطبيعة
مسلسل ما وراء الطبيعة
أمير محمد خالد
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ينتظر الجمهور المصري والعربي الموسم الاول من مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي تنتجه نتفلكس في مصر، عن وراية شهيرة بنفس الأسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بطولة أحمد أمين، أيه سماحة ورزان جمال.

وتستعرض "الدستور" بعض المعلومات عن الجزء الاول من المسلسل:

المسلسل من 6 حلقات مدة كل حلقة تترواح ما بين 45لـ52 دقيقة.

أسماء حلقات الموسم هي "أسطورة البيت- أسطورة الفرعون- أسطورة حارس الكهف – أسطورة النداهة – أسطورة الجاثوم – أسطورة العودة إلي البيت".

الحلقات مترجمة لاكثر من 32 لغة في 190 دوله حول العالم، وتوفر الشبكة الدبلجة لأكثر من 9 لغات منها الإنجليزية والإسبانية والفرنسة والتركية.

توفر نتفلكس وصف صوتي باللغة العربية لضعاف البصر والكمفوفين، كما توفر وصف نصي باللغة العربية لضعاف السمع لأول مر في عمل درامي مصري.

أبطال وصناع المسلسل
بطولة أحمد أمين وأيه سماحة ورزان جمال روؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الانصاري، المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، منتج منفذ مشارك هند رضوان وأميرة شريف، الكتابة عمرو سلامة الكاتب الرئيسي ومعه كل من محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد ومدير التصوير احمد بشاري مصممة الملابس دينا نديم مصمم معارك أندرو ماكنزي، مكياج ومؤثرات خاصة دنا صدقي واسلام اليكس مونتاج |احمد حافظ وأحمد يسري اعمال الجرافيكس والتلوين شركة اروما والموسيقي التصويريه لخالد الكمار.

مواعيد العرض
سيتم طرح حلقات المسلسل يوم 5 نوفمبر في تمام الساعة الـ 10 صباحًا عبر تطبيق شبكة نتفلكس العالمية.


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