بسبب تجاوزات حماس.. فتح معبر رفح للعالقين فقط حتى الخميس المقبل

فى رد فعل على التجاوزات التى ارتكبتها حركة حماس، بعد قرار فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بداية من أمس الاثنين، قررت السلطات المصرية اقتصار العبور على الافراد العالقين فقط، حتى بعد غد الخميس.وشهد اليوم الأول لفتح المعبر - أمس الاثنين- عدة تجاوزات من جنب حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، مما أضطر السلطات المصرية لوقف عبور البضائع والمركبات.وكانت السلطات المصرية، أعادت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين، مدة أربعة أيام بداية من أمس يوم الإثنين