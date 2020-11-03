الكويت: شفاء 694 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 119 ألفا و80 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 694 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 119 ألفا و80 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 694 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 828 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 118 ألفا و386 حالة.