وزير الإنتاج الحربي يبدأ الاحتفال بعيد الوزارة بزيارة قبر العصار

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال احتفالية الإنتاج الحربي 66، إنه حرص على أن يبدأ اليوم بزيارة قبر الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي الراحل، مع فريق المركز الإعلامي، وحرص على وضع إكليل من الزهور على قبره.وأقامت وزارة الإنتاج الحربي احتفالية بمناسبة العيد السادس والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي- وزير الدولة للإنتاج الحربي- ونخبة من قادة الإنتاج الحربي والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.