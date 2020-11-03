الطماطم بـ8.. أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:10 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وتعرض «الدستور» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:
-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام
والبطاطس بـ 4 جنيهات
البصل بـ 6.25 جنيه
والكوسة 6.6 جنيه للكيلو
والجزر 6.5 جنيه
والخيار 7.5 جنيه
-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو
والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام
-الفلفل البلدى بـ 5
والليمون 6.5 جنيه
الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات
التفاح السكرى 25 جنيه
-كانتلوب " أناناس" بـ 9.5
-الموز البلدى 14 جنيها
-العنب بـ15 جنيها
- التفاح الإيطالى 28 جنيها
- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات
وتعرض «الدستور» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:
-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام
والبطاطس بـ 4 جنيهات
البصل بـ 6.25 جنيه
والكوسة 6.6 جنيه للكيلو
والجزر 6.5 جنيه
والخيار 7.5 جنيه
-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو
والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام
-الفلفل البلدى بـ 5
والليمون 6.5 جنيه
الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات
التفاح السكرى 25 جنيه
-كانتلوب " أناناس" بـ 9.5
-الموز البلدى 14 جنيها
-العنب بـ15 جنيها
- التفاح الإيطالى 28 جنيها
- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات