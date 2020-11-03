الطماطم بـ8.. أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎وتعرض «الدستور» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:‏‎-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جراموالبطاطس بـ 4 جنيهاتالبصل بـ 6.25 جنيهوالكوسة 6.6 جنيه للكيلووالجزر 6.5 جنيهوالخيار 7.5 جنيه‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلووالفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5والليمون 6.5 جنيهالفاصوليا الخضراء 9 جنيهاتالتفاح السكرى 25 جنيه‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 9.5‏‎‏‎-الموز البلدى 14 جنيها‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها- التفاح الإيطالى 28 جنيها- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات