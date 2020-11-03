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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الطماطم بـ8.. أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:10 م
الخضراوات
الخضراوات
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎

وتعرض «الدستور» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:

‏‎-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام

والبطاطس بـ 4 جنيهات

البصل بـ 6.25 جنيه

والكوسة 6.6 جنيه للكيلو

والجزر 6.5 جنيه

والخيار 7.5 جنيه

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو

والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام

‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5

والليمون 6.5 جنيه

الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات

التفاح السكرى 25 جنيه

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 9.5

‏‎‏‎-الموز البلدى 14 جنيها

‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها

- التفاح الإيطالى 28 جنيها

- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات

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