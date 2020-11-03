وفاة والدة أحمد يونس

أعلن الإعلامي أحمد يونس قبل قليل، وفاة والدته بعد أيام قليلة من وفاة نجل شقيقته في حادث أتوبيس مدرسته الذي وقع قبل عدة أسابيع وأثار الحادث غضب الرأي العام.وكتب يونس عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، "أمي ماتت، الغالية راحت، ورايح أدفنها بالله عليكملا تبخلوا عليها بالدعاء، هي في أمس الحاجة إليه الآن".يذكر أن أحمد يونس بدأ حياته الإعلامية عبر نجوم إف إم وانتقل إلى محطات راديو أخرى مثل الرديو 9090 ويقدم حاليا برنامج أتوبيس السعادة على قناة دي إم سي.