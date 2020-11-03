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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1040 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:05 م
قضية تموينية
قضية تموينية
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ضبط 1040 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،9 طن لحوم مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 10000 عبوة سجائر لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط مالك مستودع بوتاجاز بمحافظة القليوبية لقيامه بالتصرف في 894 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم المدعمة من قِبل الدولة قدرت بحوالي 146880 جنيها ببيعها بأزيد من السعر الرسمي مستفيدًا من فارق الأسعار، مهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل.

وتمكنت الجهود من ضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفها فى 18،5 طن دقيق بلدى مُدعم قدرت بحوالي 101097 جنيها ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز مستولية على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدوي الدخل، وضبط 6،5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

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