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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمومية «الحديد والصلب»: 8.2 مليار خسائر الشركة وتأجيل تحديد مصيرها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:00 م
شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب المصرية
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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صدقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على القوائم المالية للعام المالي الماضي، واستمرارية الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء للبورصة، أن العمومية العادية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي، وقررت إخلاء طرف المجلس عن الفترة.

وأوصت الجمعية العادية الشركة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل بعض الأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الموجودة عليها، والتأكيد على سرعة تصريف المخزون الراكد بأنواعه.

كما أوصت الجمعية بدراسة كافة الأرصدة المدينة والدائنة والأرصدة المتوقفة للعملاء والموردين وسرعة تحصيلها لتوفير السيولة المالية للشركة لتمويل رأس المال العامل، وكذلك التأكيد بشأن الالتزام بحساب الضريبية المؤجلة، وتدعيم نظام الرقابة الداخلية على كافة أوجه النشاط.

وأوصت أيضًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السرقات والتلاعب والتزوير واختلاس المال العام وإبلاغ الجهات المختصة.

وعلى صعيد الجمعية غير العادية، قرر المساهمون استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة عن وضع الحديد والصلب، والعرض الجمعية القادمة، نظرًا لتدني كافة المؤشرات المالية والانتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأكدت الشركة أن ذلك أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في ايجاد حلول عملية تساعد على إقالتها من عثرتها.

يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 982.83 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

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