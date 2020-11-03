سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من المدينة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.وغطت الغيوم سماء الإسكندرية، حيث غابت الشمس عن المدينة الساحلية اليوم،مع بداية موجة تقلبات الطقس التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، تقلبات في الطقس، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء، لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعدادات القصوى، لاستقبال موسم الشتاء، حيث تم تنفيذ نماذج محاكاة بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لتجمعات الأمطار خلال فصل الشتاء.وأكد اللواء محمد الشريف على أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، مشيرًا إلى أنه من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعا لنكون على أكمل وجه، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.شهدت محافظة الإسكندرية استقرار في حالة الطقس على جميع أنحاء المدينة الساحلية مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة مع حلول المساءواستعدت محافظة الإسكندرية لموسم الأمطار ورفعت محافظة درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال موسم الشتاء.