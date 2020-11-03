«جوهر»: تحديث أسطول مصر للطيران للشحن الجوي وفتح خطوط جديدة

قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن أسطول الشركة شهد تحديثا ضمن تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطول الناقل الوطني مصرللطيران بصفة عامة بانضمام 3 طائرات حديثة من طراز A330-200 بحمولة 58 طنًا لكل طائرة في الاتجاه الواحد بعد تحويلهم من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع بواسطة الصانع وبالتالي تحقيق تكلفة تشغيل أقل وجدوى اقتصادية أفضل مقارنة بالطائرات التي تم خروجها من الخدمة بسبب التقادم وارتفاع تكلفتها التشغيلية وصيانتها مما يضع ميزة تنافسية وتسعير أفضل لمصر للطيران وبالتالي تحقيق فائدة للمصدرين والصادرات المصرية وزيادة الإيرادات.وأضاف جوهر أنه تم التسويق والاستفادة بكفاءة عالية من الفراغات الموجودة على طائرات الركاب في نقل البضائع المسموح بها لمواجهة الطلب المتزايد علي الصادرات المصرية حيث تمثل فراغات طائرات شركة مصرللطيران للخطوط الجوية طاقة إستيعابية إضافية تحقق التكامل بين شبكتى الخطوط والشحن الجوي، وجار دراسة دعم الأسطول بطائرات عريضة وصغيرة بعد تحويلها لطائرات بضائع، وكذا شهدت الفترة الماضية زيادة رحلات الشحن الجوي المباشرة لبعض الوجهات وفتح خطوط جديدة لتستوعب جميع أنواع الشحنات وتنوعها والتي يتم نقلها لتعزيز تواجدنا بالأسواق الخارجية.يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران لتقديم منتج متكامل لعملاء الشركة الوطنية سواء المسافرين على متن طائرات الركاب أو حركة شحن البضائع بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة.