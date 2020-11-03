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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطل لحيازته 35 طربة حشيش بالعامرية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:25 م
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط عاطل، أثناء قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وتفتيشه عثر على 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، حال استقلاله سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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