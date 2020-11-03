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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عزالدين تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بـ«خيط حرير»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:05 م
مي عز الدين
مي عز الدين
دعاء عبد المقصود
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تصدر اسم الفنانة مي عزالدين مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "خيط حرير" علي قناة ON، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ولاقت الحلقة ردود فعل كبيرة وإشادة من الجمهور خاصة وأن نهايتها كانت تحمل الكثير من الغموض.

وكانت شركة "سينرجي" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مى مصطفى كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين، أما تتر النهاية فتقدمه نورهان المرشدي بعنوان "قتلت الماضي"، كلمات محمد غنيم، الحان مصطفي شكري، توزيع أحمد أمين.

ومسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

ويشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، كل من محمود عبدالمغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهانى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.
مي عز الدين
مي عز الدين

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