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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بدء الاجتماع الرابع للجنة لائحة مجلس الشيوخ برئاسة «عبدالرازق»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:08 م
اجتماع لائحة الشيوخ
اجتماع لائحة الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ منذ قليل، الاجتماع الرابع للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

وفور الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون سيتم إحالته إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة للشيوخ لمراجعته قبل عرضه فى صورته النهائية فى الجلسة العامة.

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ قد انتهت من مناقشة ٢٣٩ مادة من مواد مشروع القانون،وتقترب من نهاية مناقشتها للمواد المتبقية وتتشكل اللجنة من ٣٠ عضوًا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبوشقة.

وكانت اللجنة قد عقدت أولى اجتماعاتها فى ٢٥ أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

وتتضمن المسودة في مجموعها "360" مادة بواقع 14 بابًا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد.

وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية السياسية أو الحزبية.

وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

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