رئيس الأركان يلتقي وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية

استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السيد جيمس هيبى وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تبادل ونقل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية.وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكدًا تطلع القوات المسلحة البريطانية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.