رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كأنني حي» مجموعة قصصية جديدة لمحسن عبدالعزيز عن قصور الثقافة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
"كأنني حي" عنوان مجموعة القصصية للكاتب محسن عبدالعزيز صادرة حديثًا عن هيئة قصور الثقافة٬ ضمن سلسلة أصوات أدبية.

ومن قصة "كأنني حي" التي عنونت بها المجموعة نقرأ: "ما أقسى أن نمشي في جنازة من نحب، فلا نعرف ماذا نفعل بالضبط، وهل البكاء كاف للحزن أم لا؟ وهل يعرف الآخرون مقدار حزننا وهم يرمقوننا من آن لآخر، كأنهم في كل مرة يبحثون عن شيء ما في كل دمعة وشهقة وحرقة قلب. كنت أتسند علي حائط البيت المجاور حين طلعت أمي من البيت محمولة في النعش، فانخلع قلبي وارتفع صوت النساء بالصراخ والعويل، ولم أعرف ماذا أفعل ولا كيف؟

وأمشي في جنازة أمي، طفلًا أمشي.. فكم من الحزن يكفي ليقول الناس إني حزين؟ وهم ينظرون إليّ بعيون ملؤها الشفقة. وكم من البكاء يكفي والدموع تجف أحيانًا، وألوم نفسي.. كيف لمن ماتت أمه أن يكف عن البكاء؟ وأن يمشي هكذا وراء النعش الذي يحمله الرجال وهم يبدلون من كتف لكتف أذرع خشبة الموت؟

بجوار نعش أمي أمشي.. هل رأيتم أقسى من ذلك؟ وطريق المقابر يبدو طويلًا أو قصيرًا لا أعرف. بيوت البلدة أصبحت خلفنا وصوت النواح صار بعيدًا، ودبدبة أحذية الرجال على أرض الجسر غدًا لها جلال في ذلك الصمت الذي يغلف الكون. مياه الترعة والأشجار والنخيل والمواشي في لحظة سكون وتأمل للموت الذي يسد الطريق.

يشار إلى أن "محسن عبدالعزيز" سبق وصدر له من قبل: رواية "شيطان عابر صغير"٬ كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"٬ "رجال حول الوطن"٬ و"عبدالناصر والسادات عواصف الحرب والسلام ".

موضوعات متعلقة

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

يطلقون عليه «المليونير».. من هو هانى سعد زوج الفنانة درة؟

الصور

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يعلن دمج ذوي الهمم بجميع الأنشطة وعقد لقاء دوري معهم

image description

تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والتجميل بمدينة أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يأمر بتوصيل الغاز الطبيعي لدور الأيتام والأحداث

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

الأكثر قراءة

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

«كأنني حي» مجموعة قصصية جديدة لمحسن عبدالعزيز عن قصور الثقافة

«حرب الأفيون».. في عيون الإبداع الصيني

«ونس الكتب» تطلق تحديًا لقراءة السيرة النبوية

«ورقة ميكانيكية للحياة» ديوان جديد للشاعر العراقي أحمد ضياء