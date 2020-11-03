«كأنني حي» مجموعة قصصية جديدة لمحسن عبدالعزيز عن قصور الثقافة

"كأنني حي" عنوان مجموعة القصصية للكاتب محسن عبدالعزيز صادرة حديثًا عن هيئة قصور الثقافة٬ ضمن سلسلة أصوات أدبية.ومن قصة "كأنني حي" التي عنونت بها المجموعة نقرأ: "ما أقسى أن نمشي في جنازة من نحب، فلا نعرف ماذا نفعل بالضبط، وهل البكاء كاف للحزن أم لا؟ وهل يعرف الآخرون مقدار حزننا وهم يرمقوننا من آن لآخر، كأنهم في كل مرة يبحثون عن شيء ما في كل دمعة وشهقة وحرقة قلب. كنت أتسند علي حائط البيت المجاور حين طلعت أمي من البيت محمولة في النعش، فانخلع قلبي وارتفع صوت النساء بالصراخ والعويل، ولم أعرف ماذا أفعل ولا كيف؟وأمشي في جنازة أمي، طفلًا أمشي.. فكم من الحزن يكفي ليقول الناس إني حزين؟ وهم ينظرون إليّ بعيون ملؤها الشفقة. وكم من البكاء يكفي والدموع تجف أحيانًا، وألوم نفسي.. كيف لمن ماتت أمه أن يكف عن البكاء؟ وأن يمشي هكذا وراء النعش الذي يحمله الرجال وهم يبدلون من كتف لكتف أذرع خشبة الموت؟بجوار نعش أمي أمشي.. هل رأيتم أقسى من ذلك؟ وطريق المقابر يبدو طويلًا أو قصيرًا لا أعرف. بيوت البلدة أصبحت خلفنا وصوت النواح صار بعيدًا، ودبدبة أحذية الرجال على أرض الجسر غدًا لها جلال في ذلك الصمت الذي يغلف الكون. مياه الترعة والأشجار والنخيل والمواشي في لحظة سكون وتأمل للموت الذي يسد الطريق.يشار إلى أن "محسن عبدالعزيز" سبق وصدر له من قبل: رواية "شيطان عابر صغير"٬ كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"٬ "رجال حول الوطن"٬ و"عبدالناصر والسادات عواصف الحرب والسلام ".