مواقف إنسانية تبرز تقدير «السيسي» لحرائر مصر المكافحات

"امرأة بزي رجل"



"فتاة العربة"



"فتاة التروسيكل"



"سيدة الميكروباص"



احتفظ الرئيس السيسي خلال جولاته، وزياراته بشخصية غير تقليدية أثناء تعامله مع المواطنين؛ تعددت، وتنوعت مواقفه الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة، والبسطاء؛ حتى حظي بلقي حبيب الملايين، ونصير المرأة، وفيما يلي ترصد "للدستور" لأبرز مواقفه الإنسانية مع سيدات مصر المكافحات.توقف السيسي أمام مشهد سيدة الصعيد "صيصة أبو دوح النمر"، وتأثر بتنكرها في زي رجل، على مدار أربعين عاما؛ لتتمكن من القيام بمهام الرجال، دون مضايقات؛ فهى تعول أطفالا تتكفل الإنفاق عليهم، عملت ماسحة أحذية، وتحمل أحجار، وغيرها من مهام الرجال، بعد أن ذاع صيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن اهتم الرئيس السيسي بمتابعة قصة كفاحها أمر بلقائها، وقرر إهداءها شقة، وتم اختيارها كأم مثالية عام 2015.اعتاد "السيسي" على تتبع حياة المكافحات، ومكافآتهن بما يعينهن على الحياة، هذا ما حدث مع منى السيد إبراهيم، والتي عرفت إعلاميا "بفتاة العربة" والتي قرر الرئيس لقاءها بعد أن انتشرت صورها عبر مواقع السوشال ميديا؛ فقد كانت تجرعربة بضائع، وطلب الرئيس مقابلتها في قصر الاتحادية نوفمبر 2016، وأمر بتوفير شقة مجهزة لأسرتها، كما وجه بمساعدتها في تعلم القيادة وتوفير سيارة نقل بضائع، كما تكفل الرئيس بتأثيث شقة نجلها، وحضرت منى مؤتمر الشباب.تتكرر مواقف السيسي الإنسانية، مع المرأة المصرية الكادحة، هكذا شهد موقفه مع فتاة "التروسيكل" الصعيدية، البالغة من العمر 26 عاما، والتي قرر أيضا أن يلتقيها بقصر الاتحادية عام 2018، بعد أن ذاعت صورها عبر السوشال ميديا، والمواقع الإعلامية المختلفة، وهي تناشد فاعلي الخير بالتبرع لها " بتروسيكل" يعينها على مواجهة الحياة، في عمل شريف؛ لتتمكن من مساعدة والدها في التكفل بأخوتها الأربعة؛ وعليه كان تدخل السيسي السريع في مخاطبة الفتاة، ولقائها، واعدا إياها بشقة، فضلا عن تكفله بتجهيزها استعدادا لزواجها، وطلب منها حضور مؤتمر الشباب القادم، وأمر بتوفير كافة احتياجتها، وأسرتها.شهد مرافقون للسيسي، خلال جولة بالعاصمة الإدارية موفقا لنبل الرئيس، وتعاطفه مع المرأة المتعثرة، والمكافحة؛ حتى ظن البعض أنه يبحث عنهن؛ فيستجيب له القدر بما يعرف بالصدفة للقاء هؤلاء، هكذا كان لقاء السيسي بالسيدة " نحمدو سعيد"،سائقة الميكروباص"، والتي تمتهن هذه المهنة منذ عشر سنوات؛ معيلة لأبنائها الأربعة، بعد وفاة زوجها، وأمر موكبه بالتوقف؛ لمصافحة "نحمدو"، وقرر أن يهديها سيارة ميكروباص.