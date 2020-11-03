25 وفاة و1220 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1483 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1220 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 63 ألفًا و126 مصابًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.