جانتس يعترف: نتنياهو لن يمنحني فرصة التناوب على رئاسة الوزراء

بدأت تسريبات الاجتماع الصاخب الذي جرى داخل حزب كحول لفان مساء أمس الأحد تخرج للعلن، حيث كشف أعضاء حزب كاحول لفان الذين اجتمعوا، لاتخاذ القرار فيما إذا سيواصلون شراكتهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات تشريعية جديدة، واتضح لهم أن بيني جانتس لا يعتقد أن نتنياهو سيلتزم باتفاق التناوب، وقال غانتس لأعضاء الحزب "أدرك أنني لن أحصل على فرصة التناوب"، وأضاف "لن أصدق نتنياهو حتى قبل يوم واحد من حدوث ذلك".وانقسمت الآراء في الحزب إلى معسكرين الأول يعتبر أنه في حال "لم يعد من الممكن عدم الوفاء بوعدنا، وإذا لم يكن من الممكن الوثوق بنتنياهو، فلنذهب إلى صناديق الاقتراع الآن، لن يتغير شيء في غضون أسابيع قليلة". أما المعسكر الثاني الذي مثله الرقم الثاني في الحزب جابي أشكنازي الذي يشغل وزير الخارجية ومعه وزير القضاء آفي نيسان كورن فقالوا: "إذا تنازلنا عن الميزانية، فلن يكون هناك كاحول لفان".