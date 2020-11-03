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مصر

«مسيرة عطاء.. وفارس نبيل» قصة فيلم يخلد تاريخ «الإنتاج الحربي» ويكرم العصار

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
مسيرة عطاء وفارس
مسيرة عطاء وفارس نبيل
إيمان ماهر
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بمناسبة احتفال وزارة الإنتاج الحربي بالعيد السادس والستين ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، أعدت الوزارة فيلمًا تسجيليًا بعنوان «مسيرة عطاء.. وفارس نبيل»، والذى بدأ بمقطع من أوبريت "مصانعنا الحربية" للفنان عبد الوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربي وتطور مصانعها الحربية وشركاتها ووحداتها وأهم الوزراء الذين تولوا قيادتها حتى الآن.

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات المحققة في عهد الفريق الراحل محمد العصار من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذي شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة والذي عزمت الوزارة على استكمالها تحت قيادة وزيرها الحالى محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وشارك في الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة من خلال تقديمهم لكلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار، حيث قدم الكلمات كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كما شارك نخبة من أصدقاء الفريق العصار تمثلت فى كلا من الدكتور عمرو شوقي وعادل أبو النصر والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، والدكتور والإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، والفنانة القديرة يسرا، كما شارك عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي فى إهداء كلمة لروح الفريق فخري الراحل الذى أثر فراقه فى نفوسهم وتعلموا منه الكثير أثناء فترة عمله.

وقدم الفيلم بصوت الفنانة القديرة إسعاد يونس إعزازًا منها وتقديرا للفريق الراحل محمد سعيد العصار، ويعد هذا الفيلم رسالة شكر وعرفان بالجميل لروح رجل عاش قائدا ومات بطلا، وعهد وإصرار من الوزارة على استكمال مجهوداته فى حب الوطن والإخلاص والتفانى فى العمل.

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