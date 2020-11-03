9 إصابات جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفًا و29 حالة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تصمنت 7 حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة.ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة، فيما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى، وتعافى 57 ألفًا و924 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.