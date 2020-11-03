مزاد علني على 17 محلًا تجاريًا و19 وحدة إدارية بأكتوبر الجديدة
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
محمد إبراهيمطباعة
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم طرح 17 محلًا تجاريًا، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (14م2: 100م2)، وكذا طرح 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (30م2: 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.
وأوضح النجار أن تم طرح 13 محلًا تجاريًا وصيدلية و17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع (ج) بمنطقة الـ 800 فدان، وذلك للبيع فى 3 جلسات للمزاد العلني.
وأشار رئيس جهاز "6 أكتوبر الجديدة"، إلى طرح 4 محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، وذلك للبيع فى جلسة للمزاد العلنى.
وقال المهندس عادل النجار: يأتى ذلك فى إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وكذا توفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكدًا أن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدًا فى تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.
وأوضح النجار أن تم طرح 13 محلًا تجاريًا وصيدلية و17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع (ج) بمنطقة الـ 800 فدان، وذلك للبيع فى 3 جلسات للمزاد العلني.
وأشار رئيس جهاز "6 أكتوبر الجديدة"، إلى طرح 4 محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، وذلك للبيع فى جلسة للمزاد العلنى.
وقال المهندس عادل النجار: يأتى ذلك فى إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وكذا توفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكدًا أن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدًا فى تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.