10 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة "كورونا" أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي بعد عودتها للبلاد.وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و797 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3605 حالات.. بينما لا يزال هناك 131 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.