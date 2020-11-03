وزير العدل السابق مهنئًا رئيس الشيوخ: نفخر بتوليه المسئولية
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:08 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق: "أقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ وهو له سمعته في القضاء، ونفخر بتوليه المسئولية فهو شرف وهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية".
وتابع وزير العدل السابق، قائلًا: "نقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب وهو طول حياته مثال يحتذى به في القضاء وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: أرحب بأخي الكبير حيث كان لنا الشرف أن تزاملنا في القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات، ونتمنى له عمرًا مديدًا كى نتعلم منه أكثر وأكثر".
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق: "أقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ وهو له سمعته في القضاء، ونفخر بتوليه المسئولية فهو شرف وهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية".
وتابع وزير العدل السابق، قائلًا: "نقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب وهو طول حياته مثال يحتذى به في القضاء وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: أرحب بأخي الكبير حيث كان لنا الشرف أن تزاملنا في القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات، ونتمنى له عمرًا مديدًا كى نتعلم منه أكثر وأكثر".