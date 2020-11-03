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سياسي

وزير العدل السابق مهنئًا رئيس الشيوخ: نفخر بتوليه المسئولية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:08 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.

وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق: "أقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ وهو له سمعته في القضاء، ونفخر بتوليه المسئولية فهو شرف وهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية".

وتابع وزير العدل السابق، قائلًا: "نقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب وهو طول حياته مثال يحتذى به في القضاء وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: أرحب بأخي الكبير حيث كان لنا الشرف أن تزاملنا في القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات، ونتمنى له عمرًا مديدًا كى نتعلم منه أكثر وأكثر".

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