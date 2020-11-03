وزير العدل السابق مهنئًا رئيس الشيوخ: نفخر بتوليه المسئولية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق: "أقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ وهو له سمعته في القضاء، ونفخر بتوليه المسئولية فهو شرف وهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية".وتابع وزير العدل السابق، قائلًا: "نقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب وهو طول حياته مثال يحتذى به في القضاء وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: أرحب بأخي الكبير حيث كان لنا الشرف أن تزاملنا في القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات، ونتمنى له عمرًا مديدًا كى نتعلم منه أكثر وأكثر".