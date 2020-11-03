عمان: 116 ألفًا و528 إجمالي حالات الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 116 ألفًا و528 إصابة، والوفيات 1264 بنسبة 1.07%.وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة أنباء عمان، اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين بلغ 106 آلاف و540 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 91.4%، كما بلغ عدد الحالات بداخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 39 ليصل الإجمالي إلى 382، وفي العناية المركزة 164 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.