رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في فيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:10 م
الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في فيينا
أ ش أ
طباعة
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأكدت الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تضامن مملكة البحرين مع النمسا في جهودها الرامية لمواجهة الإرهاب، وتشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته من أجل مكافحة كل أشكال الإرهاب والعنف ومحاربة المنظمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها.

كما أعربت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب النمساوي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

موضوعات متعلقة

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

«الغرف التجارية» توضح موعد انخفاض أسعار الطماطم

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

«ونس الكتب» تطلق تحديًا لقراءة السيرة النبوية

«ورقة ميكانيكية للحياة» ديوان جديد للشاعر العراقي أحمد ضياء

عواض ومحافظ أسيوط يشهدان عروض «ابدأ حلمك» على مسرح الجمهورية

بيت «السناري» يحتفل بالمولد النبوي مع محمد المنفلوطي