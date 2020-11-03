رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:14 م
المهندس عبدالمطلب
المهندس عبدالمطلب ممدوح
محمد إبراهيم
طباعة
أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومعاونوه، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، والحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومنطقة الحدائق المركزية.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، استمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، في بداية جولته، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة من رئيس الجهاز، وممثلى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات، مشيدًا بمعدلات التنفيذ طبقًا للبرامج الزمنية المعدة.

وتجول نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه بمواقع العمل المختلفة، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث يجرى تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، من خلال وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه جارٍ التنفيذ بمعدلات متقدمة، بداية من الحي الحكومي الذي يضم مباني الوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، ومبني البرلمان، ومجلس الشيوخ، ويتوسط كل ذلك ساحة الشعب بنهايتها مبنى المركز الثقافي الإسلامي (مسجد مصر)، وكذا الحي السكني الثالث بنسبة إنجاز فاقت الـ89%، وجار التجهيز لاستقبال المواطنين بالحى خلال الفترة المقبلة، والحي السكني الخامس بنسب تجاوزت الـ86% للمرحلة الأولى من أعمال الهيكل الخرساني، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

والد «طفل المرور» يعتذر للمصريين: تركته دون محام ليعلم أنّ لا أحد فوق القانون

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

«ونس الكتب» تطلق تحديًا لقراءة السيرة النبوية

«ورقة ميكانيكية للحياة» ديوان جديد للشاعر العراقي أحمد ضياء

عواض ومحافظ أسيوط يشهدان عروض «ابدأ حلمك» على مسرح الجمهورية

بيت «السناري» يحتفل بالمولد النبوي مع محمد المنفلوطي