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محافظات

محافظ القليوبية يتابع مقار اللجان الانتخابية ويتفقد مشروع تطوير طريق الشركات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية حيث قام بالمرور على عدد من اللجان بمدن طوخ وقليوب.

حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة الشهيد محمد الأكشر بطوخ وتفقد لجنة الوحدة المحلية بمشتهر ولجنة الوحدة المحلية بقرية الدير، وفي مدينة قليوب تفقد المحافظ لجنة مركز شباب سنديون ولجنة الوحدة المحلية بناي.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء مشددا كذلك على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مطالبا بتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الحبيبة.
كما تفقد الهجان مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة

بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم المشروع.

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