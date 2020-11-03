سيدة تتهم طليقها بالتعدي عليها وخطف طفلها بالسلام

تباشر نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في اتهام سيدة عشرينية لطليقها بخطف طفلها منها عنوة وإخفائه لدى شقيقته.وأقرت «ن. ع» فى أقوالها بأن الطلاق بينهم تم وديا وحصلت على كل حقوقها كاملة دون أى مشاكل واتفقوا على أن تكون زيارة الطفل ودية بينهما.وأوضحت أنه في اليوم المحدد لذهاب الطفل لزيارة والده مرض وظل في المنزل، فظن والده أنها تمتنع عن رؤية الطفل لوالده وجاء لمحل سكنها وانهال عليها ضربا مما تسبب فى إصابتها بإصابات متفرقة وهرب بالطفل.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم طليقها بالتعدي عليها بالضرب وخطف طفلها، وتبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.