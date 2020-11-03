بدء إجراءات منح أفضلية لشركات المقاولات العربية في المناقصات الكبرى

أعلن رؤساء اتحادات ومنظمات ونقابات المقاولين بالدول العربية بدء الإجراءات العملية للتنسيق مع جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الإسكان العرب، من أجل منح أفضلية ونقاط إضافية لشركات المقاولات العربية في المناقصات الكبرى التي تطرحها الحكومات وصناديق التمويل العربية،وأكد على ضرورة مواصلة تفعيل قيام المقاول العربي بدوره في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار الدول العربية التي تأثرت من إحداث الفترة الماضية حتى لا تستحوذ عليها شركات المقاولات الأجنبية، خاصة وأن مشروعات إعادة الإعمار تقدر تكاليفها ما يقرب من تريليون دولار، إلى جانب ما يمثله تواجد الشركات الاجنبية من عبء على الاقتصاد العربي عبر تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى بلدانها، وخروج أرباح المشروعات إلى الخارج، وما يعنيه ذلك على المدى البعيد من خسائر للدول العربية، وازدياد معدلات البطالة بين المواطنين العرب.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية ومجلس ادارة اتحاد المقاولين العرب برئاسة المهندس علي فاخر السنافي رئيس الاتحاد والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدة قضايا هامة أبرزها موقف قطاع الإنشاءات العربي في ظل جائحة كورونا، واستمرارية الموجة الارتدادية من الجائحة، وافساح المجال امام المقاول العربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات العربية الكبرى، وزيادة فرصه في الحصول على العطاءات المطروحة من الحكومات وصناديق التمويل العربية.شارك في الاجتماع رؤساء وممثلي الدول عربية من مصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، واليمن، وليبيا، والسودان، وتونس، والمغرب، كما شهد الاجتماع المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد، والمهندس سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، والمهندس درويش حسنين، النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي، والمهندس حمدي شحاتة الأمين العام.وطالب المجتمعون من الحكومات العربية منح حرية الانتقال للمقاولين الراغبين في العمل بالدول العربية وايضا تسهيل حركة نقل الأموال والمعدات بين البلدان العربيةوأكد المهندس علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقي ان العراق رحب خلال زيارة رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان المصري والوفد المرافق له بمشاركة شركات المقاولات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق، ومن هذا المنطلق سيتم الترحيب بكل الشركات العربية الراغبة في العمل بالعراق، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لمباشرة أعمالهم على الأراضي العراقية دون أدنى عوائق.من جهته أشاد المهندس سامي سعد رئيس اتحاد المقاولين المصري بما تم في الزيارة الأخيرة للوفد المصري الي العراق برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خاصة ما تم التوافق عليه بشأن إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التى تستوردها مصر من العراق، للاسهام في مضاعفة التعاون وتعزيز تنفيذ المشروعات التنمويةوأشاد رؤساء اتحادات والمجتمعون بهذه المبادرة المصرية العراقية، حيث تم الدعوة لتكرار مثل هذه الآلية ولو بصور مختلفة في باقي الدول العربية والتي لديها فائض في مواد وسلع أخرى.كما تطرق الاجتماع إلى التأثيرات السلبية التي عانى منها قطاع المقاولات كثيرا في الأشهر الماضية جراء جائحة كورونا، والموقف الحالي في ضوء استمرار الموجة الارتدادية للفيروس، حيث تم الاتفاق على عدم خفض معدلات العمل بالمشروعات في أي دولة عربية تحت اية ظروف منعا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية للدول العربية وتجنبا لتفاقم الأحوال المعيشية للعمالة العربية.وطالب المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي بدراسة تأثير جائحة كورونا علي قطاع المقاولات وتبادل خبرات وتجارب هيئات المقاولين العربية في كيفية التعامل مع الجائحة ما تم اتخاذه من ضوابط ومعايير وإجراءات عملية للحد من تفاقم أضرارها على قطاع المقاولات، وتعميم تلك التجارب، خاصة ما تم من تجارب ناجحة في هذا الشأن في كل من الدولتين المصرية والأردنية.كما أشار رئيس اتحاد المقاولين الفلسطيني أنه توجد مشروعات كثيرة في غزة تقدر تكاليفها من 100 الى 500 مليون دولار وان الشركات التركية والإيرانية متواجدة هناك بكثرة، ودعا لضرورة تواجد الشركات العربية الكبرى خاصة وأنه سيتم طرح مشروع ضخم في غزة لتحلية مياه البحر ويتكلف مئات الملايين من الدولارات، ولذا يدعو شركات المقاولات العربية المتخصصة في هذه الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشروع.لذا لابد من إعداد دليل إرشادي يتضمن كافة المعلومات عن الشركات العربية الكبرى.أشاد رؤساء المنظمات، بدور اتحاد المقاولين المصري في استضافة مقر اتحاد المقاولين العرب وتقديم كل أشكال الدعم المادي والفني والمعنوي للاتحاد حتى يقوم بدوره المنشود في تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في قطاع المقاولات، وتنمية وتطوير صناعة المقاولة العربية.كما تم بالإجماع منح المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين العضوية الفخرية للاتحاد العربي نظرا لبصماته الواضحة في دعم ومساندة قضايا وأهداف اتحاد المقاولين العرب، وتطوير وتنمية صناعة المقاولات بالدول العربية،، وايضا لما بذله من جهود ضخمة للحفاظ على كيان الاتحاد العربي للمقاولين في احلك واصعب الظروف، وإسهاماته الفعالة ومجهوداته الواضحة في ضم دول شمال أفريقيا مثل المغرب وليبيا وتونس وأيضا اليمن لعضوية اتحاد المقاولين العرب.