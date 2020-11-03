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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يطلقون عليه «المليونير».. من هو هانى سعد زوج الفنانة درة؟

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
جريدة الدستور
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أحدث حفل زفاف الفنانة درة التونيسية على رجل أعمال هانى سعد جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، فقد أقيم الحفل فى منتجع الجونة وسط مجموعة كبيرة من الفنانيين والفنانات، وتسأل الحضور عن زوج درة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

- هانى سعد رجل أعمال.
- متزوج ولديه طفلين.
- صاحب شريكة ديكور.
- لديه علاقات وصداقات مع فنانين منهم كريم عبد العزيز،أحمد حلمي وخالد سليم.
- يتابعه عبر انستجرام أكثر من 86 ألف متابع..
- يطلق عليه لقب " المليونير".
- درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية.
- أنجزت الشركة أكثر من 800 مشروع في أفريقيا والشرق الأوسط، تتنوع بين فيلات سكنية ومشاريع تجارية ونوادي وفنادق ومراكز تسوق ومباني إدارية، بقيمة 97 مليون دولار.


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