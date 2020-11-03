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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة ملعب بشبرا زنجى فى المنوفية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته رقم 4 بدور الانعقاد التاسع والعشرون برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ الإقليم على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمرانى بمركز الباجور على مساحة 1273.68 م2 بحوض قطعة الشيخ مزروع رقم 14 لإقامة ملعب شباب بقرية شبرا زنجى.

ووافق المجلس على إطلاق إسم الدكتور عبد الجواد السيد سعد على مدرسة كفر الغريب الإبتدائية بأشمون، الشهيد فتحى عبد المقصود المهدى على مدرسة كفر صناديد الاعدادية المشتركة بتلا، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد شفيق عبد العزيز على مدرسة كفر أشليم الابتدائية المشتركة بقويسنا، والشهيد مجدى عبد المقصود إسماعيل على مدرسة هيت الابتدائية بمنوف، فيما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد عفت القاضى على مدرسة سرس الليان للتعليم الاساسى وعلى شارع المقابر المتفرع من شارع بورسعيد، وذلك تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم فداءًا للوطن.

ووافق المجلس على تفعيل لائحة مشروع وحدة التدخل السريع ودعمه بـ 25 مليون جنيه لتفعيل دورها فى المرحلة القادمة وإنجاز المهام المكلفة بها فى نقل مخلفات الهدم والبناء إلى المدفن الصحى بالسادات، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة ورفع كفائتها.

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