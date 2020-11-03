جورجيا تسجل 1943 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ألف و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 44 ألفًا و522 حالة.ونقلت صحيفة "جورجيا توداي"، على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 28 ألفًا و633 حالة بعد تسجيل 1833 حالة تعافٍ جديدة.وبلغت حصيلة الوفيات 362 شخصًا بعد تسجيل 20 حالة وفاة.. بينما يوجد 15 ألفًا و527 حالة نشطة في البلاد.