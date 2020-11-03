«ونس الكتب» تطلق تحديًا لقراءة السيرة النبوية

أطلقت مبادرة ونس الكتب تحديًا لقراءة كتب السيرة النبوية، احتفالًا بالمولد الشريف بمشاركة المئات من قراء 10 دول عربية، وأعلنت المبادرة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن التحدي مستمر خلال نوفمبر الجارى ويحصد الفائزون هدايا متعددة في نهاية السباق.قال باسم الجنوبي، مدير المبادرة، إن زحام القراءة في الروايات تسبب في تجاهل القراءة بمجالات مهمة مثل القراءة في العلوم والتاريخ خاصة الإسلامي، مضيفًا أن ما حدث من إساءات في فرنسا يجعل القراءة في السيرة النبوية أمر حان وقته، مؤكدًا أن بلد الأزهر ما زال شبابها يريدون أن يعرفوا المزيد عن تاريخ هويتهم ليكونوا خير أحفاد لخير أمة، ونشر ذلك في كل العالم بالعلم ويحفظ الأوطان ويكرم وجه عقيدتهم بالسلوك.يشار إلى أن "ونس الكتب" كانت قد أطلقت مشروع قارئ للتشجيع على القراءة خلال أزمة كورونا.