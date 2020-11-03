9241 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 350 ألفا و896 حالة، بعد تسجيل 9241 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر موقع دينك الإلكتروني التشيكي اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغ 3654 حالة بعد تسجيل 225 حالة وفاة أمس، وتعافى حتى الآن 171 ألفا و12 حالة من المصابين بفيروس كورونا.