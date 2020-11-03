380 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الثلاثاء تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 49 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الوزارة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 92 ألفا و705 حالات، تعافى منها 87 ألفا و547 حالة.وأضافت أن هناك 4353 حالة نشطة في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا 806 حالات، وتم تسجيل 5 حالات وفاة.