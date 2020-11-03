الفلبين تسجل 1772 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسجيل 1772 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 387 ألفا و161 حالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 49 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 7318 حالة.