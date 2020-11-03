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الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اللواء وحيد محمد عبدالمنعم، للتعزية في وفاة والدة السيد محمد الشريف، وإبلاغ أسرته بالغ عزاء ومواساة الرئيس.
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