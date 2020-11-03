الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اللواء وحيد محمد عبدالمنعم، للتعزية في وفاة والدة السيد محمد الشريف، وإبلاغ أسرته بالغ عزاء ومواساة الرئيس.