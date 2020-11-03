أرمينيا تسجل 1328 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 1328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 94 ألفا و776 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 1133 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 57 ألفا و599 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس بلغت 1413 شخصا بعد تسجيل 22 وفاة جديدة أمس بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 383 حالة.