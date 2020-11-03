الاستماع لأقوال مجري التحريات في قتل شاب طعنًا بعين شمس

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، لأقوال الضابط مجري التحريات في اتهام سيدة و2 آخرين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة.كانت النيابة صرحت بدفن جثة المجني عليها وكلفت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.وتبين من التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل.ش" والمتهم بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة استل المتهم سكينا وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر فسقط قتيلا.البداية عقب تلقي غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغ يفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.