رئيس «الشيوخ» يستقبل وزير العدل السابق اليوم

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.وتواصل لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة رئيس المجلس، اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس، والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة إلى المادة 239.وبعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.