بعد قليل.. محاكمة متهم بمواقعة أجنبية بالقوة في مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، بعد قليل، محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية ومواقعتها جنسيا بالقوة في مدينة نصر.وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ز. ع."، اختصاصي تسويق في الخارج، بهتك عرض المجني عليها "ج. ك"، بالقوة، بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها، وأمسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابات بجسدها أثناء مواقعتها جنسيا بالقوة.