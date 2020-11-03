حبس عاطل لمحاولة ترويج 2.5 كيلو بانجو بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وبحوزته كمية نبات البانجو المخدر، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باتجار "ص.س.م" مواليد عام 1980، عاطل، في المواد المخدرة.وعلى الفور شكلت مديرية أمن الإسماعيلية، فريقًا وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.