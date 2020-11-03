«مياه المنيا» ترفع حالة الطوارئ لتجنب الطقس السيئ

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة فروع الشركة نظرا لسوء الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.وأضاف "الشهاوى" أن الشركة شكلت غرفة عمليات للمتابعة مع المحافظة وغرفة عمليات القابضة وتنسق مع كافة الجهات داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بأخذ عينات بصفة دورية من النيل وكافة المحطات وأنه تم تجهيز كافة المعدات للتدخل فى حالة وجود أي سيول.أعلنت الشركة عن قيامها بتشغيل محطات المياه بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار شمال المحافظة بشكل جزئي اليوم الثلاثاء وذلك لارتفاع العكارة في نهر النيل بسبب السيول التي وقع مؤخرا وطالبت مواطني هذه المراكز بوفير احتياجاتهم من المياه.