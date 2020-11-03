إقبال علي شراء كراسات شروط المصانع الصغيرة بالبحر الأحمر

قال نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم بيع 66 كراسة شروط لوحدات مجمع الصناعات الصغيرة، بمدينة الغردقة، البالغ عددها 159 وحدة وذلك بفرع الجهاز بالغردقة.وأضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن هناك إقبالا كبيرا علي شراء الكراسات في ثلاث منافذ المختلفة، فرع جهاز المشروعات بالغردقة، وكذلك مكتب هيئة التنمية الصناعية بالغردقة ومكتبها بمحافظة قنا، مؤكدًا أنه تم بيع 66 منذ 13 أكتوبر حتى اليوم 2 نوفمبر، حيث تم مد فترة الى الخميس المقبل، مؤكدا علي أن أمس فقط تم بيع قرابة 14 كراسة شروط.وأوضح مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، أن هناك إقبالا علي الكراسات المتبقية في فرع البحر الأحمر خلال الثلاث أيام التالية، وهي آخر فترة ممكن شراء كراسة الشروط التي تم تخفيض سعرها من 2000 جنيه إلى 500 جنيه بالإضافة للضريبة.