بلغاريا تسجل 2427 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

سجلت بلغاريا 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و51 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا - حسب ما أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء - بأن عدد المرضى الذين يعانون من حالة مرضية خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة بلغ 180 شخصا، فيما تعافى 507 أشخاص.