بلغاريا تسجل 2427 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
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سجلت بلغاريا 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و51 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا - حسب ما أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء - بأن عدد المرضى الذين يعانون من حالة مرضية خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة بلغ 180 شخصا، فيما تعافى 507 أشخاص.
وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا - حسب ما أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء - بأن عدد المرضى الذين يعانون من حالة مرضية خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة بلغ 180 شخصا، فيما تعافى 507 أشخاص.