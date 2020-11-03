18648 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و355 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر بيان المركز الروسي لمكافحة الوباء ـ أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليونا و673686 حتى الآن.
وكانت روسيا قد سجلت أمس 18257 إصابة بالفيروس التاجي و238 حالة وفاة.
وذكر بيان المركز الروسي لمكافحة الوباء ـ أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليونا و673686 حتى الآن.
وكانت روسيا قد سجلت أمس 18257 إصابة بالفيروس التاجي و238 حالة وفاة.