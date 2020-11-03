18648 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و355 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر بيان المركز الروسي لمكافحة الوباء ـ أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليونا و673686 حتى الآن.وكانت روسيا قد سجلت أمس 18257 إصابة بالفيروس التاجي و238 حالة وفاة.