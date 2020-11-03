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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18648 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و355 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان المركز الروسي لمكافحة الوباء ـ أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليونا و673686 حتى الآن.

وكانت روسيا قد سجلت أمس 18257 إصابة بالفيروس التاجي و238 حالة وفاة.

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